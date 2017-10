В Японії вперше за 6 років "прокинувся" вулкан Сіммое

Унікальне відео кратера японського вулкана Сіммое під час виверження зняв і виклав на своїй сторінці в Twitter відеограф Джеймс Рейнольдс, передає УНН.

"Відео з дрона, яке я сьогодні зняв під час неймовірного виверження в #Kirishima #volcano у #Japan. Я чекав роки, щоб зняти це відео", - написав Джеймс Рейнольдс в Twitter.

За інформацією метеорологів стовп диму від вулканя досягає 1700 метрів, в ближніх містах зафіксовано випадіння попелу. Дороги, що ведуть до вулкану, перекриті.

Також повідомляється, що активність Сіммое може тривати ще кілька тижнів.

В останній раз це відбувалось 6 років тому.

Drone footage I shot today of incredible eruption at #Kirishima #volcano in #Japan I've waited years to shoot this kind of video #新燃岳 #火山 pic.twitter.com/8BuTVw83MQ