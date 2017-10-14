Від пожеж у Каліфорнії загинули вже 35 людей

Унаслідок пожеж у Каліфорнії (США) загинули вже 35 людей.

Про це повідомляє місцева влада, передає Associated Press.

При цьому раніше повідомлялося про 36 загиблих, але представники влади уточнили, що одну людину помилково порахували два рази.

Видання зазначає, що це рекордна кількість загиблих у Каліфорнії впродовж однієї серії пожеж.

Водночас кількість людей, які залишили свої домівкі, сягнула 90 тис. Вогонь знищив 5700 будинків і підприємств.

Наразі в штаті досі палає 17 масштабних пожеж, задіяно понад 9 тис. пожежних, вертольоти, спецтехніку та понад 1 тис. пожежних машин.