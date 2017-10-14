Від Сенцова немає новин, бо він на карантині у колонії, - правозахисниця

Український політв'язень Олег Сенцов може перебувати у дільниці карантину колонії суворого режиму у місті Лабитнангі, що в Тюменській області.

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на російську правозахисницю Яну Гончарову.

"Від нього поки немає ніяких новин особисто, тому що по прибуттю в колонію в'язнів відправляють в карантин і приблизно два тижні він буде в карантині. Етап дався йому важко, взагалі етапування це складна процедура, в сенсі складна для ув'язнених", - зазначила правозахисниця.

За її інформацією, колонія, що також відома під назвою "Білий ведмідь", є так званою "червоною": тамтешнє керівництво закладу жорстко контролює ситуацію із в'язнями.

Як відомо, Сенцова етапували з колонії в Якутську в СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що його перевезли з Іркутська до Челябінська, проте в Челябінському слідчому ізоляторі спростували цю інформацію. У п'ятницю ввечері адвокат Дмитро Дінзе поінформував, що Сенцова доставили в місто Лабитнангі, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Нагадаємо, режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Згідно з вироком Сенцов має відбувати термін у колонії суворого режиму.

Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.