Війна з КНДР матиме руйнівні наслідки, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс застерігає світ від війни з Північною Кореєю.

Про це пише DW.

"Військовий конфлікт з КНДР матиме руйнівні наслідки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у штаб-квартирі організації в Брюсселі.

Столтенберг додав, що у США є право на самооборону і на захист своїх союзників, однак "ніхто у світі не бажає вирішувати питання з КНДР військовим шляхом". Він виступив за пошук дипломатичного рішення.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 11 жовтня заявив, що "армія КНДР, яка володіє небаченою силою, не залишить безкарною Америку". А у вересні, виступаючи в ООН, президент США Дональд Трамп пообіцяв "повністю знищити Північну Корею", якщо вона буде загрожувати США.