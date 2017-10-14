ЮНЕСКО очолила колишня міністр культури Франції

З перевагою в два голоси на виборах на пост глави департаменту ООН з охорони культурної спадщини світу і наукових проектів - ЮНЕСКО - перемогла колишня міністр культури Франції Одрі Азуле.

Про це повідомило видання DW.

Конкурентом француженки була претендентка з Катару - Хамада аль-Кавара. Азуле перемогла з 30 голосами проти 28 за аль-Кавара.

ЮНЕСКО переживає непростий період: напередодні про свій вихід з організації оголосив один з основних її донорів - США. Слідом за Штатами про аналогічне рішення оголосив і Ізраїль. Вашингтон пояснив своє рішення "антиізраїльською упередженістю" через позицію ЮНЕСКО про визнання прав Палестини на Єрусалим.