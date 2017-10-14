З початку доби бойовики 12 разів порушили режим тиші на Донбасі, – штаб

День Захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці не пройшов спокійно у районі проведення АТО, від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Незважаючи на релігійне свято, російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли українських позицій на Приморському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з опівночі, бойовики тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по наших укріпленнях неподалік Талаківки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь на підступах до Гнутового. А протитанковий гранатомет проросійські найманці застосовували біля Павлополя.

Крім того, на луганському напрямку під вогонь ворожих гранатометів двічі потрапили позиції української армії неподалік Новоолександрівки і один раз біля Попасної. На донецькому напрямку зафіксований лише один обстріл.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Сили АТО 10 разів, вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму тиші", - додали в штабі.

Також зазначається, що внаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає.