Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди, здобуде її тільки ціла Україна.
Роман Шухевич, український політичний і військовий діяч

За добу бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО, 1 боєць поранений, - штаб

14 жовтня, 2017 - 08:52
Фото Reuters

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України. Противник продовжував вогневі провокації, здебільшого, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Так, на Донецькому напрямку ввечері, упродовж години бойовики били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Авдіївки. Вже вночі під кулеметним вогнем опинились позиції ЗСУ біля Майорська і Пісків. Неподалік Зайцевого ворог застосовував озброєння БМП. 

На Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки.

Як повідомляється, тут українські військові жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння, близько 18 години отримав поранення один український військовослужбовець.

Крім того, ввечері проросійські найманці застосовували 82-міліметрові міномети неподалік Кримського. А протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю біля Станиці Луганської і Валуйського. 

На Приморському напрямку з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали  опорні пункти сил АТОу районі Широкиного, Гнутового і Водяного. 

У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші.

Новини партнерів
Loading...