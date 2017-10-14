Закарпатський регіональний вимір безпеки України обговорювали в Ужгороді

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, Атлантичною Радою в Україні, ГО «Центр міжнародної безпеки» і Центром інформації та документації НАТО в Україні повели 13 жовтня в Ужгороді круглий стіл на тему «Паспорт безпеки України: Закарпатський регіональний вимір».У його роботі взяли участь представники органів державної влади, науковці УжНУ, дипломати розташованих в Ужгороді Генеральних консульств сусідніх країн, експерти, журналісти, громадські активісти.

«Питання безпеки сьогодні є актуальними для всієї Європи, а для України – її головною проблемою. Спроби дискредитації чинної міжнародно-правової бази та перегляду кордонів повоєнної Європи, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, криза міжнародних без пекових інституцій актуалізували аналітику у цій царині» – сказала на відкритті заходу Радник при дирекції НІСД Світлана Мітряєва.

На заході був презентованіий Закарпатський регіональний паспорт безпеки, створений за результатами вивчення регіональної ситуації в сфері безпеки, здійсненої на основі соціологічних досліджень та роботи фокус груп, проаналізовані актуальні загрози та психологічні драйвери населення, визначені індикатори, які формують регіональне безпекове середовище та розглялалися заходи, які можна вжити для попередження негативного впливу зазначених індикаторів.

Найактуальнішим сьогочасним проблемам і викликам національній безпеці України, загрозам європейській спільноті, аналізу ситуації у безпековому вимірі, протистоянню навколо нового освітнього закону України були присвячені аналітичні доповіді старшого наукового співробітника НІСД Валерія Кравченка, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, директора Інституту державного управління та регіонального розвитку УжНУ Володимира Приходька, Віце-президента Атлантичної Ради в Україні Олега Кокошинського, доцента кафедри міжнародних студій УжНУ Юрія Мателешка, начальника аналітичного відділу Мукачівського прикордонного загону Дмитра Головченка та заступника начальника штабу Чопського прикордонного загону Олександра Берника.

Участь в аналізі та обговоренні зазначених питань взяли: Валерій Кравченко (НІСД), Олександра Давимука (Центр міжнародної безпеки), Дмитро Головченко (Мукачівський прикордонний загін), Олексанлр Берник (Чопський прикордонний загін), Любов Шмараговська (Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області), Олег Кокошинський (Атлантична Рада України), Володимир Приходько (Інститут державного управління та регіонального розвитку УжНУ), Мирослава Лендел (Інститут Центральної Європи УжНУ), Ігор Тодоров (Центр міжнародноі безпеки та євроатлантичної інтеграції УжНУ), Василь Ільницький (Інформаційно-видавничий центр УжНУ), Світлана Мітряєва (НІСД), Володимир Колєсніков (Закарпатсьтка ОДА.)

Учасники «круглого столу», який проходив у день проведення у Будапешті провокативної політичної акції «Самовизначення для Закарпаття», наголошували на важливості ведення українською державою неперервного дипломатичного діалогу з центральноєвропейськими сусідами, цілісної та випереджувальної безпекової політики на своїх західних теренах, кращого і глибшого володіння суспільно-політичною та соціально-економічною ситуацією у найзахіднішій області України, аби практичні кроки влади не провокували напругу і непорозуміння як у внутрішньому, так і зовнішньому контексті. Професор В.Приходько висловився з цього приводу дуже правильно і влучно: «Київ має бути ближчим до Ужгорода». Ці слова підтримали усі учасники «круглого столу».

Оксана Дудаш, Ужгород