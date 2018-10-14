Британія і США планують бойкотувати конференцію у Саудівській Аравії через зникнення журналіста, - ЗМІ

Велика Британія і США можуть байкотувати велику інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді через зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Про це повідомляє ВВС.

За даними ВВС, спонсори і медіагрупи вже вирішили не бути присутнім на заході, який неофіційно називають "Давос в пустелі". Також можуть відмовитися від участі в конференції міністр фінансів США Стівен Мнучин і міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліам Фокс.

Як наголошується, американські і європейські дипломати також обговорюють ухвалення спільної заяви у випадку, якщо версія про вбивство журналіста саудівськими агентами підтвердиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що годинник Apple Watch на руці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи, який пропав в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня, записав момент його вбивства, а також розмови, які цьому передували.

Виявивши після смерті Хашкаджі, що Apple Watch вели диктофонний запис, люди, які розмовляли з журналістом, спробували розблокувати розумний годинник за допомогою пароля. Згодом зробити це їм вдалося за допомогою відбитка пальця Хашкаджі. Згідно з наявною у Sabah інформації, саудівська розвідка змогла видалити деякі файли, але не всі - частина з них вже була збережена на iCloud. Також файли, записані під час відвідування журналістом саудівського консульства, співробітники правоохоронних органів виявили на смартфоні, який був у нареченої журналіста.

Як відомо, Туреччина розслідує зникнення відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Поліція припускає, що журналіст був убитий на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

За даними видання The Washington Post, слідчі підозрюють, що в Туреччину з Саудівської Аравії "для запланованого вбивства" прибула група з 15 осіб, які вбили журналіста в консульстві на початку тижня. Ці люди в той же день покинули Туреччину.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 10 жовтня, провів розмову "на найвищому рівні" з саудівською владою, в ході якої вимагав пояснень про долю обозревателя американської газети The Washington Post Джамаля Хашкаджі, який пропав після відвідування консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.