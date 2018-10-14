Фейки про "націоналістів" і "сепаратистів" на Закарпатті працюють на РФ, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що петиція із закликом депортувати всіх з подвійним громадянством «ллє воду на кремлівський млин». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Коментуючи поїздку до Ужгорода, де він 13 жовтня мав зустрічі з представниками угорської громади, Клімкін написав: «Зустрічі очі в очі дуже корисні для боротьби із пропагандистською міфологією та фейками. Краще знання української мови аж ніяк не веде до асиміляції, як дехто досі стверджує, а створює можливості для майбутнього».

За словами глави МЗС України, «хтось просуває міф про українських «націоналістів», хтось про угорських «сепаратистів», а працює все це на Росію. От наприклад, поява явно провокаційної петиції із закликом депортувати всіх з подвійним громадянством ллє воду на кремлівський млин, оскільки дозволяє створювати і підживлювати міфи серед українських угорців».

За словами Клімкіна, «завдання у нас спільні. Адже протидіяти цьому можна лише разом. До речі, угорці говорять про це досить відверто, і це багато про що свідчить».

Як зазначив глава МЗС, «відео з угорського консульства в Береговому і медійний резонанс навколо нього підштовхнули всіх, і, зокрема, угорців, до розуміння того, що сам факт подвійного громадянства може грати проти них самих. Тому, далі маємо зважено і чесно спільно вирішувати цю ситуацію».

«До речі, під час спілкування з журналістами єдиним питанням, на яке не зміг відповісти, було: «А чому цим всім займається Міністерство закордонних справ України?»:)», - написав Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін 13 жовтня перебував на Закарпатті на запрошення угорської громади. Разом із послами, чиновниками та силовиками була проведена закрита зустріч, де обговорювалися нагальні питання, що стосувалися закарпатських угорців. Зокрема, скандал навколо видачі угорських паспортів на Закарпатті.

Нагадаємо, 19 вересня Укрінформ опублікував відео, на якому зафіксовано момент видачі громадянам України у консульстві Угорщини в Берегові угорських паспортів. Процедура супроводжувалася келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі. При цьому громадяни України вголос присягали на вірність Угорщині.

Пізніше Клімкін заявив, що консул Угорщини, який фігурує на відео з роздачею українцям угорьких паспортів, має залишити Україну.

Згодом МЗС Угорщини заявив, що висилає українського консула у відповідь.