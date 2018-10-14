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Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 2091 людини

14 жовтня, 2018 - 12:00
Фото Reuters

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 2091 людини. Про це повідомляє Detiknews з посиланням на представника адміністрації острова.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи завершилися 12 жовтня, але тіла загиблих продовжують знаходити при прибиранні сміття і в руїнах будівель.

Також зазначається, що в результаті землетрусу було зруйновано понад 68 тис. будинків. Кількість біженців сягає 78 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося про 2 тис. загиблих в результаті землетрусу в Індонезії.

Як раніше повідомлялося, 28 вересня в Індонезії стався потужний землетрус.

Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомила, що українців серед жертв і потерпілих в результаті землетрусу в Індонезії немає. Раніше повідомлялося, що ООН виділила Індонезії 15 млн доларів для ліквідації наслідків цунамі і землетрусу.

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