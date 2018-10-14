Музей українського живопису в Дніпрі відзначив своє п’ятиріччя

За цей час тут провели понад 150 виставок і стільки ж заходів культурологічного напряму. У колекції музею зараз налічується понад 5 тисяч художніх творів, які становлять основу його зібрання. Це живопис, графіка та скульптура. Історія Музею українського живопису почалася в 2013 році з маленької колекції творів місцевих художників, яку зібрав підприємець Олег Наумов. Тоді музейний простір обмежувався лише першим поверхом будівлі. Але з року в рік зростало зібрання, а разом з ним і музей. Тепер це справжній культурний центр. Окрім виставкових залів, у музеї є майстерні художників, а також майстерні друкованої графіки та художньої емалі. Біля музею – сад з арт-майданчиком і галерея. Зовсім нещодавно музей отримав вихід на дах будівлі – своєрідний альтернативний арт-простір для творчих подій. Однак ключову роль відіграє не інфраструктура, і навіть не багатий фонд – його серцем є команда. «Свою п’ятирічку ми, мабуть, перевиконали, бо легше сказати про те, чого ми не зробили. У нас класна команда – активна, молода, і ми дуже потужно просуваємо справу вперед», - говорить директор Музею українського живопису Сергій Бурбело.

«Музей українського живопису вже став одним з туристичних магнітів нашого міста. Завдяки цьому безліч людей відкрили для себе живопис, графіку, образотворче мистецтво. У місті багато галерей, але таких амбітних планів, як у команди музею, ми не бачили в жодній культурній і виставковій установі. Тут виставлялися роботи Дюрера, Рембрандта, Далі та багатьох інших відомих художників. Це вже більше ніж музей, це великий соціокультурний центр», - зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Засновник Музею українського живопису Олег Наумов розповідає, що команда музейних співробітників має багато цікавих ідей на майбутнє. «Сьогодні такий день, коли, мабуть, потрібно відзвітувати, скільки було зроблено, але я люблю дивитися в майбутнє. Ми вже плануємо, чим будемо дивувати гостей музею в 2019 році й навіть у 2020-му. Нам буває важко, але практично ніхто не йде з колективу. Ми всі любимо музей і те, що ми робимо. Хочу подякувати місту за ту підтримку, яку ми маємо. Ми вже провели не один десяток спільних виставок», - сказав Олег Наумов. На перший ювілей Музею українського живопису припало відкриття виставки «Голос землі» живописця, скульптора, фотографа, поета Олександра Чегорки. Експозиція працює в рамках проекту «Дніпро – місто художників», який є частиною програми Бориса Філатова «Культурна столиця». Художник представив на виставці близько ста робіт. Одну з картин – «Дідова і бабина казка» – він подарував музею. «Назва «Голос землі» тому, що великий блок присвячено моїй роботі на природі, а не в майстерні. Тут є живопис, роботи на камені. Я зображую в основному те, що мене хвилює. А що хвилює всіх людей? Це народження, любов і прощання з життям – смерть», - розповідає автор експозиції Олександр Чегорка. Жителі Дніпра не приховують своїх емоцій. «У нас з’явилося таке місце, де цінителі сучасного мистецтва можуть збиратися, приходити на виставки, ділитися своїми враженнями, і це, я вважаю, свято для всього міста», - говорить відвідувачка музею Ангеліна Буланова. «Я бажаю Музею українського живопису надалі розширювати свої горизонти, більше цікавих виставок, процвітання, гаразду, усього найкращого», - ділиться своїми враженнями інша відвідувачка Олена Іванівна. Варто відзначити, що в Музеї українського мистецтва, який є кращим арт-майданчиком Дніпра, зовсім нещодавно відбувалися заходи першого міжнародного книжкового фестивалю Book Space, фестивалі блогерів, а також уже двічі – щорічні фотовиставки всеукраїнської газети «День».

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро