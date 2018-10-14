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На Майдані сталася невелика сутичка між активістами і поліцейськими

14 жовтня, 2018 - 14:54
Фото Reuters

У столиці біля готелю "Козацький" група активістів намагалась пронести на Майдан Незалежності намет і встановити його. Поліцейські стали на заваді активістам, через що виникла невелика штовханина.

Як повідомляє Укрінформ, правоохоронці, які перекрили шлях, не дозволили пронести намет і відібрали його. Після цього частина активістів пішла в бік стели Незалежності, а частина - продовжує сперечатись з поліцейськими.

Активісти тримали в руках прапори України, проте, ознак приналежності до певних організацій на їхньому одязі не було. Водночас у натовпі тих, хто намагався пронести намет на Майдан був помічений екс-мер Конотопа (Сумська область), свободівець Артем Семеніхін.

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