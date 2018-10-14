На окупованому Донбасі понад 230 людей отруїлися водопровідною водою

На окупованих територіях Донецької області водопровідною водою отруїлися понад 230 осіб.

Про це повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook.

"На підконтрольній НВФ території Донецької області зросла кількість жителів, які отруїлися водопровідною водою. З 5 до 12 жовтня в лікарні ОРДО звернулися понад 230 осіб зі скаргами на високу температуру, нудоту і розлад шлунка. В основному це діти до 17 років. Також підтвердилася інформація про масове отруєння водопровідною водою учнів військового ліцею Донецька. Їх більше 104 чоловік. Батьки декількох учнів ліцею повідомили, що їм переконливо рекомендували лікуватися вдома і не звертатися в лікарні", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук у суботу.

Представник омбудсмена на Донбасі також зазначив, що після розголосу в ЗМІ наслідків отруєння водою жителів Макіївки, окупаційна влада докладає максимум зусиль, щоб замовчати випадки гострої кишкової інфекції в ліцеї. Окупаційна адміністрація боїться масових заворушень.

"До нас надійшли скарги на якість водопровідної води від жителів Докучаєвська. За їхніми словами, вода має стійкий запах цвілі або дусту", - написав П.Лисянський.

За його словами з оприлюднених 11 жовтня бойовиками результатів аналізів водопровідної води очевидно, що є відхилення і за хімічними, і за мікробіологічними показниками, в тому числі і в ЗОШ № 86 Макіївки. П.Лисянський піддає цю інформацію під сумнів.

"Щоб забезпечити право на доступ до безпечної питної води необхідна незалежна експертиза водопровідної води в "ДНР" за сприяння міжнародних гуманітарних організацій", - вважає він.

Також наголошується, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, особисто тримає ситуацію на контролі.