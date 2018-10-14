Нашому поколінню випало завершити "повне розмосковлення" церкви, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що українці вже багато років борються за автокефалію української церкви, а завершити "повне розмосковлення" випало нашому поколінню.

Про це глава держави заявив, виступаючи перед початком молебню на Софійській площі в столиці, повідомляє Укрінформ.

"Відновлення незалежності в дев’яносто першому році цілком логічно повернуло на порядок денний і проблему незалежної православної Церкви, якій усіма канонами передначертано бути в самостійній державі. Отож завершити справу, яку Іван (Іларіон) Огієнко називав ділом «повного розмосковлення» Церкви, випало нашому поколінню. І ми з вами це робимо!", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що під час національно-визвольної революції 1917-1921 років питання державності, мови та церкви були так само тісно пов’язані одне з одним, як і тепер.

Як повідомлялося, у столиці на Софійській площі в неділю проходить молебень за Україну та автокефалію Української православної церкви, ініційований Президентом України Петром Порошенком.

Крім того, заплановано ще низку заходів з нагоди Дня захисника України, зокрема святкові концерти та марш УПА під гаслом "Повернемо Україну українцям".

Охорону правопорядку в Києві, за попередніми даними поліції, забезпечуватимуть близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Нацгвардії.

У зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині столиці з 15-ї години заборонено рух усіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), б-рі Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі), Європейській площі.