Уранці в неділю, 14 жовтня, опозиційний російський політик Олексій Навальний вийшов на волю після 50 діб арешту.

"Всім привіт. Я сумував за вами", - написав Навальний у своєму Твіттері.

Як нагадує "Дождь", раніше він провів у спецприймальнику 30 діб, після чого був знову затриманий і заарештований ще на 20 діб.

«Навіть несподівано не бачити моїх друзів поліцейських. (...) Все дуже добре, спасибі велике. Я, чесно кажучи, не знав, чи вдасться мені сьогодні вийти і потрапити додому. Але я хочу в першу чергу сказати спасибі велике усім, хто підтримував. Передати величезний привіт тим, хто досі в регіонах перебуває під арештом, сказати велике спасибі усім, хто брав участь у наших акціях", - сказав Навальний після виходу із спецприймальника.

Також він зазначив, що "за ті 50 днів, які я тут сиджу, ми побачили ще багато доказів того, що цей режим остаточно деградував — від провалів у зовнішній розвідці до провалів у космічній галузі".

"І якщо хтось думає, що цими арештами — річчю, звичайно, неприємною, — нас можна залякати або зупинити, то це, звичайно, не так. Спасибі велике, тепер я дуже сильно, дуже сильно хочу опинитися вдома», — сказав Навальний.

Нагадаємо, Навальний з 25 серпня відбував 30 діб адміністративного арешту, призначеного за порушення правил організації протестної акції 28 січня в центрі Москви. Цього дня у ряді міст Росії пройшли мітинги прибічників політика з вимогою допустити його до президентських виборів. Тоді було затримано більше 370 осіб, майже 120 з них заарештовано або оштрафовано. Самого ж Навального після складання протоколу відпустили.

9 вересня в різних містах Росії проходили акції протесту проти пенсійної реформи, виходити на які закликав Навальний. Поліція тоді затримала 1018 осіб.

А 25 вересня Симоновський суд Москви призначив опозиційному політикові адміністративний арешт у вигляді 20 діб. Згідно з постановою судді, своїми діями в інтернеті Навальний сприяв проведенню неузгодженого мітингу 9 вересня і ушкодженню державного майна. Зокрема, за даними суду, було завдано збитків поліцейській машині.

Навального визнали винним у здійсненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 20.2 КпАП (дії або бездіяльності при проведенні мітингу, які спричинили шкоду здоров'ю людини або майну).