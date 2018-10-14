Німеччина продовжила контроль на кордоні з Австрією

Міністр закордонних справ ФРН Хорст Зеєхофер підписав розпорядження про продовження з 12 листопада контролю на кордоні між Німеччиною та Австрією на наступні півроку.

Про це у п'ятницю на брифінгу у Берліні поінформувала офіційний представник МВС Елеоноре Петерманн, передає Укрінформ.

"Контроль на німецько-австрійському кордоні продовжений ще на 6 місяців, тобто до 12 травня 2019 року", - сказала Петерманн.

Вона уточнила, що цей крок погоджений з МВС Австрії, Данії, Швеції та Норвегії. Усі європейські партнери повідомлені, усі необхідні документи передадуть Раді Європи та Єврокомісії сьогодні, за чотири тижні, як того вимагає процедура. Міра відповідає статтям 25-27 Шенгенського кодексу, в яких прописано, що такий крок може бути зроблений, виходячи з міркувань внутрішньополітичної безпеки і міграційних загроз.

Представниця німецького МВС підкреслила, що повернення до ситуації «Шенген без кордонів, без контролю на внутрішніх кордонах» продовжує залишатися метою ФРН. Проте Берлін як і раніше бачить «недостатній захист зовнішніх кордонів ЄС» і як і раніше констатує високі показники нелегальної вторинної (всередині ЄС) міграції.

З початку року і до серпня на кордоніі між Австрією і Німеччиною було зафіксовано загалом 7467 нелегальних мігрантів, із яких 3818 вислали назад.