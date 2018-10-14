Очолити Єдину українську церкву має патріарх, - Філарет

Україна як досягла автокефалії, так і досягне об’єднання всіх церков в одну Єдину помісну православну церкву. Очолити її має очолити патріарх. Про це сьогодні сказав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника України на Софійській площі, передає УНН.

“І ми як досягли автокефалії, так досягнемо і об’єднання всіх православних церков в одну, незважаючи на те, що протидії будуть. І ми передбачаємо ці протидії. Але нехай вороги наші знають, що ми і тут переможемо. І створимо одну українську православну церкву на чолі з київським патріархом. Бо багато хто думає, що: „а може не патріарх, а митрополит“? Ні! Ні! Україна достойна мати свого главу патріархом. Іншого ми не хочемо знати”, — наголосив Філарет.

Нагадаємо, Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.