Отруєння у Солсбері: Британія наполягає на нових санкціях проти Росії

Європейський Союз може запровадити санкції проти російських політиків і керівників розвідмережі РФ у зв'язку зі спробою отруєння у Солсбері колишнього агента Сергія Скрипаля і його дочки у березні. Про це пише The Telegraph.

«Політики Росії та керівники її шпигунської мережі можуть бути піддані санкціям через кілька місяців після отруєння у Солсбері», - йдеться у повідомленні.

Лідери ЄС близькі до угоди щодо нового режиму санкцій щодо тих, хто застосовує хімічну зброю. На те, щоб таке рішення було прийнято в ході засідання Ради Європи в Люксембурзі, наполягають Велика Британія і Франція.

Міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант і «ряд близьких союзників» закликатиме до того, щоб по відношенню до відповідальних за використання і поширення хімічної зброї були застосовані заходи, що передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд.

«Протягом багатьох років існувало міжнародне табу на використання хімічної зброї, але зараз, після Сирії та Солсбері, воно під загрозою. Тепер нам потрібно провести нову червону лінію, що буде сказано, що для тих, хто використовує цю жахливу зброю, ціна завжди буде надто високою. Ці нові санкції життєво важливі, але це не кінець історії», - заявив британський політик.

Офіційний представник МЗС Британії уточнив, що «йдеться не тільки про Росію і про Солсбері, це націлене на використання хімічної зброї по всьому світу».

Крім того, Хант має намір наполягати на прискорення введення в дію санкцій, пов'язаних з кібератаками, щоб приборкати зростаючу загрозу з боку Росії комп'ютерним мережам інших країн.

Як стало відомо виданню, перед засіданням у Люксембурзі, Хант проведе зустріч з колегами з Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Болгарії, Хорватії та Румунії.

Нагадаємо, 5 березня колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомні у Солсбері та потрапили до лікарні з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент "Новічок" російського походження.

В Організації із заборони хімічної зброї дійшли висновку, що влада Британії правильно ідентифікували речовину, якою були отруєні Скрипаль і його дочка Юлія, і підтвердили російське походження "Новічка".

Пізніше 30 червня сталося отруєння "Новічком" двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла. Її партнер, 45-річний Чарлі Роулі, який також отруївся речовиною, залишається у критичному стані.

9 жовтня у Гаазі відкрилася вісімдесят дев'ята сесія Виконавчої ради ОЗХО, на якій обговорюються питання, пов'язані з фінансуванням процесу передачі техсекретариату ОЗХО права визначати винних у застосуванні хімічної зброї.