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Папу Римського Павла VI канонізували

14 жовтня, 2018 - 15:21
Фото: wikipedia.org

Папу Римського Павла VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, канонізували, передає Радіо Ватикану.

"У неділю 14 жовтня 2018 року Папа Франциск очолив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу, під час якої зарахував до лику святих сімох блаженних Католицької церкви", - йдеться у повідомленні.

Серед канонізований - Папа Римський Павло VI, який помер у 1978 році, архієпископ Сан-Сальвадору Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, якого застрелили під час Святої Меси в 1980 році; італійські священики Франческо Спінеллі і Вінченцо Романо, сестри Марія Катеріна Каспер, а також святий Нунціо Сулпріціо.

Джерело: УНН

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