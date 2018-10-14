Порошенко відвідав тренування команди Ігор нескорених

Президент Петро Порошенко на День захисника України відвідав тренування команди Ігор нескорених, які вже цього місяця поїдуть на змагання до Австралії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вже наприкінці жовтня наша команда візьме участь в Іграх Нескорених в Австралії. Нині наші незламні хлопці активно тренуються і запросили мене відвідати їхні тренування”, - зазначив Президент.

Він розповів, що у Сіднеї наша команда у шести видах змагань матиме змогу показати усьому світові звитягу нескорених українців. За його словами, це буде ще одним беззаперечним доказом агресору у непоборності українського народу.

Порошенко також висловив переконання, що команда України гідно триматиме високу планку на австралійських Іграх Нескорених.