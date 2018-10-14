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Порошенко відвідав тренування команди Ігор нескорених

14 жовтня, 2018 - 19:51
Фото: Ukrinform

Президент Петро Порошенко на День захисника України відвідав тренування команди Ігор нескорених, які вже цього місяця поїдуть на змагання до Австралії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вже наприкінці жовтня наша команда візьме участь в Іграх Нескорених в Австралії. Нині наші незламні хлопці активно тренуються і запросили мене відвідати їхні тренування”, - зазначив Президент.

Він розповів, що у Сіднеї наша команда у шести видах змагань матиме змогу показати усьому світові звитягу нескорених українців. За його словами, це буде ще одним беззаперечним доказом агресору у непоборності українського народу.

Порошенко також висловив переконання, що команда України гідно триматиме високу планку на австралійських Іграх Нескорених.

 
    
Джерело: День
          
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