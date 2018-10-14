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Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці

14 жовтня, 2018 - 10:10
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці. Першою українкою, яка здобула звання генерал-майора, стала начальниця Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Про це повідомляється в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

12 жовтня Петро Порошенко підписав шість указів про присвоєння генеральських звань.

Звання генерал-полковника отримав Бурба Василь Васильович, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно:

    Горбильову В'ячеславу Юрійовичу - командувача ракетними військами і артилерією Збройних Сил України;

    Грунтковському Олегу Леонідовичу - начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;

    Краснооку Олександру Федоровичу - командуючому військами оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

    Кривоножку Анатолію Миколайовичу - командиру повітряного командування "Центр", заступнику командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

    Гордійчуку Володимиру Івановичу - генерал-майору, начальнику Західного територіального управління Національної гвардії України.

Звання віце-адмірала присвоєно контр-адміралу Тарасову Андрію Андрійовичу - начальнику штабу-першому заступнику командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Військові звання генерал-майора отримали:

    полковник Яременко Ігор Віталійович - начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

    полковник Коцюба Олег Анатолійович - перший заступник начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;

    полковник Кріцин Едуард Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Херсонській області;

    полковник Піменов Олександр Олександрович - начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Також присвоєно військове звання генерал-майора юстиції полковнику юстиції Довгополову Сергію Віталійовичу - першому заступнику Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

Джерело: День

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