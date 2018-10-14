Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці. Першою українкою, яка здобула звання генерал-майора, стала начальниця Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Про це повідомляється в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
12 жовтня Петро Порошенко підписав шість указів про присвоєння генеральських звань.
Звання генерал-полковника отримав Бурба Василь Васильович, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно:
Горбильову В'ячеславу Юрійовичу - командувача ракетними військами і артилерією Збройних Сил України;
Грунтковському Олегу Леонідовичу - начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;
Краснооку Олександру Федоровичу - командуючому військами оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
Кривоножку Анатолію Миколайовичу - командиру повітряного командування "Центр", заступнику командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;
Гордійчуку Володимиру Івановичу - генерал-майору, начальнику Західного територіального управління Національної гвардії України.
Звання віце-адмірала присвоєно контр-адміралу Тарасову Андрію Андрійовичу - начальнику штабу-першому заступнику командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Військові звання генерал-майора отримали:
полковник Яременко Ігор Віталійович - начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;
полковник Коцюба Олег Анатолійович - перший заступник начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;
полковник Кріцин Едуард Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Херсонській області;
полковник Піменов Олександр Олександрович - начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Також присвоєно військове звання генерал-майора юстиції полковнику юстиції Довгополову Сергію Віталійовичу - першому заступнику Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.