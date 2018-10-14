Президент Латвії затвердив закон про публікацію документів КДБ

Президент Латвії Раймонд Вейоніс затвердив закон про публікацію документів КДБ Латвійської РСР.

Про це повідомили агентству ЛETA в президентській канцелярії.

Вейоніс зазначив, що до сторіччя латвійської держави в цьому питанні треба поставити крапку. При цьому він підкреслює, що опублікована цього року інформація буде неповною, і оприлюднені імена самі по собі нічого не скажуть про скоєне конкретною людиною.

"Перш ніж поспішати з висновками, важливо дочекатися і ознайомитися з додатковою інформацією. Поспішно роблячи висновки, ми ризикуємо створити помилкове розуміння історії", - сказав президент.

4 жовтня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив законопроект про публікацію документів Комітету держбезпеки (КДБ) в інтернеті до 31 грудня 2018 року.

Планується опублікувати журнали реєстрації особистих і робочих справ агентів КДБ, виключених з органів агентів і резидентів і матеріали невдалого вербування, а також оперативні справи КДБ та інші документи КДБ і його попередників.

З 1 травня 2019 року планується публікація та інших документів КДБ.