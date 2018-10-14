Трамп провів зустріч у Білому домі із звільненим Туреччиною пастором

Президент США провів зустріч із звільненим турецькою владою американським пастором Ендрю Брансоном.

Зустріч відбулася невдовзі після того, як літак з Брансоном приземлився на базі ВВС США Ендрюс неподалік Вашингтона, повідомляє Reuters.

Репортаж про зустріч Трамп розмістив на своїй сторінці в Твіттері.

Трамп назвав звільнення пастора "величезним кроком" до поліпшення відносин між США і Туреччиною. Зустріч відбуваалася в Овальному кабінеті Білого дому в присутності журналістів і співробітників президентської адміністрації.

Пастор став на коліно біля президента і запропонував разом помолитися.

Нагадаємо, Брансон вилетів з Туреччини до Німеччини ввечері 12 жовтня, одразу після того, як його звільнили в залі суду після двох років тюремного ув'язнення. В Туреччині його звинувачували у співпраці з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого там вважають терористом і організатором спроби держперевороту в 2016 році.