У Брюсселі на виборах 47 дільниць не відкрилися вчасно через збій в системі голосування

14 жовтня, 2018 - 18:20
У Брюсселі в неділю вранці не відкрились 47 виборчих дільниць на місцевих виборах у Бельгії.
Про це повідомляє Le Soir.
Близько 30 дільниць з електронним голосуванням залишалися закритими майже до полудня. Проблема особливо торкнулася столичні комуни Форе і Юккле.
Технічний збій був пов'язаний з тим, що система не змогла розпізнати електронні ключі, за допомогою яких реєструвалися результати.
Місцева влада повідомила, що в результаті всі проблемні дільниці були відкриті близько полудня.
Голосування в Бельгії обов'язкове, за відсутність на дільниці без поважної причини передбачений штраф.
У більшості випадків виборців відправляли голосувати на інші відкриті дільницію Представники влади заявили, що ці інциденти не вплинуть на підсумки виборів.
Джерело: Європейська правда