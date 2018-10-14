У Брюсселі на виборах 47 дільниць не відкрилися вчасно через збій в системі голосування

У Брюсселі в неділю вранці не відкрились 47 виборчих дільниць на місцевих виборах у Бельгії.

Про це повідомляє Le Soir.

Близько 30 дільниць з електронним голосуванням залишалися закритими майже до полудня. Проблема особливо торкнулася столичні комуни Форе і Юккле.

Технічний збій був пов'язаний з тим, що система не змогла розпізнати електронні ключі, за допомогою яких реєструвалися результати.

Місцева влада повідомила, що в результаті всі проблемні дільниці були відкриті близько полудня.

Голосування в Бельгії обов'язкове, за відсутність на дільниці без поважної причини передбачений штраф.

У більшості випадків виборців відправляли голосувати на інші відкриті дільницію Представники влади заявили, що ці інциденти не вплинуть на підсумки виборів.