У Франції вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років

У рамках міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» у французькому місті Санліс вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці у Тwitter.

У знаковому для українсько-французьких відносин м.Санліс Франція долучилася до всесвітньої акції "Запалімо свічку пам'яті!" на вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Самеу Санлісі було відкрито першу меморіальну дошку на пам'ять загиблим п. ч.геноциду 30рр#ЗапалімоСвічку! pic.twitter.com/4sIiTAYgLK

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 13 октября 2018 г.

«У знаковому для українсько-французьких відносин м.Санліс Франція долучилася до всесвітньої акції «Запалімо свічку пам’яті!» на вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років», – повідомив посол.

До речі, саме у місті Санліс похована королева Франції, дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна.

Міжнародна акція «Запали свічку пам’яті», яка протягом 85 днів проходитиме у 85 куточках світу, розпочалася 1 вересня в Києві.

Мета акції – об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття – Голодомору 1932–1933 років в Україні. Публічний захід, який триває щодня, в іншому місті, в іншій країні світу, завершиться у Києві, 24 листопада 2018 року, на День пам’яті жертв Голодомору.

Міжнародна акція ініційована Світовим конгресом Українців, підтримана МЗС України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

За перебігом акції протягом 85 днів можна стежити на веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору», розробленій Українським інститутом національної пам'яті. Тут на інтерактивній мапі світу будуть марковані свічками-позначками міста, де відбулися міжнародні вшанування пам’яті жертв геноциду.

Інформаційна кампанія має хештеги: #Голодомор85, #Holodomor85.

Гасла цьогорічної інформаційної кампанії:

– «Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!» – для України.

– «Україна пам’ятає! Світ визнає!» / «Ukraine remembers, the World acknowledges!» – для світу.