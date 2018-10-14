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У Києві встановили рекорд наймасовішого виконання гімну ОУН

14 жовтня, 2018 - 21:56
Фото Бориса КОРПУСЕНКО,"День"

Учасники маршу до 76-ї річниці створення УПА встановили рекорд України із наймасовішого виконання гімну українських націоналістів “Зродились ми великої години”.

Рекорд встановлено на Європейській площі в Києві, повідомляє Укрінформ.

За даними представника Книги рекордів України, усього у виконанні гімну взяли участь 8368 осіб.

Як відомо, пісня “Зродились ми великої години” 1932-го року була затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшов марш до 76-ї річниці УПА.

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