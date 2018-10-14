У Києві пройшов марш до 76-ї річниці УПА

У неділю ввечері в Києві пройшов марш правих сил, приурочений до Дня захисника та 76-ї річниці створення Української повстанської армії.

Захід почався о 16 годині біля пам'ятника поету Тарасу Шевченку. Активісти пройшли по бульвару Тараса Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі.

У заході взяли участь активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектора", Конгресу українських націоналістів, ОУН, С14, ВО "Тризуб" імені Степана Бандери. Всього головними вулиця столиці пройшли від 15 до 20 тисяч людей.

Учасники дорогою палили смолоскипи і фаєри, а також тримали українські прапори та символіку організаторів, серед яких - ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".

Поліція повідомила, що у центрі Києва на вулиці Михайлівській сталася сутичка між учасниками акції та поліцією. Як повідомляє "Радіо Свобода", зіткнення почалося після того, як люди намагалися пронести і встановити на Майдані Незалежності намет, але правоохоронці не дозволили їм це зробити і відібрали його.

Речник МВС України Артем Шевченко спростував повідомлення у ЗМІ в ефірі телеканалу "112 Україна", що правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кийки,

Пан Шевченко також повідомив, що поліція перевіряє, чи заносить хтось небезпечні предмети під час масових заходів. Він додав, що люди, які перешкоджали роботі поліції, кинули дві петарди.

Близько шести тисяч поліцейських і нацгвардійців будуть охороня.ть порядок у цей день у столиці.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в заявці на проведення акції від руху ОУН є інформація про плани пошкодити пам'ятник М.Ватутіну. "Ми проводимо зустрічі з керівником цього руху, роз'яснюємо чинне законодавство, щоб не допустити актів вандалізму", - сказав пан Крищенко.

Він висловив сподівання, що марш на честь УПА пройде спокійно.

"У поліції досить сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок на всіх масових заходах і не дати "гарячим головам" зробити провокації, вигідні зовнішнім силам", - заявив керівник поліції Києва.