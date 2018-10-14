У Люксембурзі проходять парламентські вибори

У Люксембурзі в неділю проходять парламентські вибори після яких, швидше за все, чинний прем’єр-міністр Ксав’є Беттель змушений буде піти у відставку. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Голосування розпочалося о 8 годині ранку і закінчиться о 14:00 за місцевим часом, а результати очікуються вже ввечері.

За прогнозами, найбільше місць у парламенту отримає Християнсько-соціальна народна партія (CSV), яка останні п’ять років вперше з часів Другої світової перебувала в опозиції.

Проте CSV може не отримати абсолютної більшості у 60-місному парламенті, а це означатиме необхідність створення коаліції з Демократичною партією Беттеля, Люксембурзькою соціалістичною робітничою партією або "Зеленими".

Слід зазначити, що люксембуржці складають лише 52% населення країни і лише вони мають право голосу. Тобто за склад парламенту голосуватиме тільки половина жителів країни. Голосування у Люксембурзі є обов'язковим для громадян.