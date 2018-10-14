У Польщі українці вшанували офіцерів і солдатів армії УНР

Українці з нагоди Дня захисника України вшанували на православному кладовищі у Варшаві офіцерів і солдатів армії УНР, які захищали незалежність двох країн від більшовицької Росії.

Про це повідомляє посольство України в Польщі на сторінці у Twitter.

З нагоди Дня захисника України вшанували на Православному кладовищі у Варшаві офіцерів і солдатів Армії УНР, захисників незалежності України і Польщі від більшовицької Росії у 1920 році pic.twitter.com/5Ouoie1NNG

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 14 октября 2018 г.

“З нагоди Дня захисника України вшанували на Православному кладовищі у Варшаві офіцерів і солдатів Армії УНР, захисників незалежності України і Польщі від більшовицької Росії у 1920 році”, - зазначили в посольстві.

Як відомо, 14 жовтня українці відзначають релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України.