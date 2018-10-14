У Швеції провалилася спроба сформувати уряд

Лідер Поміркованої партії Швеції Ульф Крістерссон не зміг отримати достатню підтримку для формування правоцентристського уряду.

Про це він заявив у неділю, повідомляє Reuters.

Крістерссон заявив у п'ятницю, що він був готовий спробувати сформувати уряд меншості без усіх партій, які входять до блоку "Альянс", проте Ліберальна партія та Центристська партія відмовилися підтримати цей план.

"Я зробив те, що можу, на сьогоднішній день", заявив Крістерссон в неділю, повідомивши спікеру парламенту, що він відмовляється від спроб сформувати уряд на даний момент.

Спікер має чотири спроби знайти прем'єр-міністра, прийнятного для парламенту, або будуть позачергові вибори.

Спікер заявив, що у понеділок він зустрінеться з представниками інших партій і хтось із них отримає завдання сформувати уряд.

Черга, швидше за все, перейде до лідера соціал-демократів та чинного прем’єра Стефана Льовена, який 25 вересня програв голосування за вотум довіри у парламенті.

Але якщо інші кандидати не спроможуться сформувати уряд, Крістерссон може отримати другий шанс.

"Я розчарований тим, що зараз (Альянсу) не вистачає можливості утворити новий уряд з новою політикою ... Я все ще готовий бути прем'єр-міністром і очолювати уряд Альянсу", - сказав він.

Швеція опинилася в політичному глухому куті після посилення ультраправих "Шведських демократів" на виборах 9 вересня. Їхній успіх не дав жодному традиційному блоку у парламенті отримати більшість голосів.