У США готують доповідь щодо використання РФ соцмереж для впливу

Члени комітету у справах розвідки в рамках розслідування питання про те, чи була змова між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа в 2016 році, готують серію доповідей про використання Москвою соцмереж для впливу на США.

Про це пише видання "Гілл", передає агентство Інтерфакс-Україна.

"Члени комітету готують доповіді про використання Росією соціальних платформ, а також про те, як адміністрація Обами боролася зі спробами втручання (з боку РФ в справи США - ІФ). Вони продовжують опитувати свідків", - наголошується в матеріалі.

Планується, що після завершення цієї роботи комітет перейде до наступної, ключової, фази - до визначення того, чи була змова між соратниками Д.Трампа і РФ.

При цьому республіканські і демократичні члени комітету домовилися, що фінальну доповідь щодо цієї теми вони мають скласти разом. Керівники комітету, республіканець Річард Берр і демократ Марк Ворнер, доклали великих зусиль, щоб досягти саме такої спільної роботи.

Однак "Гілл" зазначає, що навіть у такому випадку обидві партії в подальшому зможуть представляти різні варіанти трактування тих фактів, які міститимуться в доповіді.

Раніше аналогічний комітет палати представників також провів схожу роботу. Але демократи і республіканці не змогли домовитися про публікацію єдиних висновків. В результаті республіканці, у яких в комітеті більшість, випустили свою доповідь, а демократи - свою.

В останні тижні республіканці з комітету сенату у справах розвідки заявляли, що доказів змови у них немає, але при цьому попереджали, що робота ще не завершена і тому підсумкові висновки робити рано. Демократи, у свою чергу, утримуються від подібних заяв. Проте, ніхто з них не заявляв про виявлення доказів провини передвиборного штабу Д. Трампа.

"Гілл" підкреслює, що розслідування сенатського комітету наближається до фінішу. Єдиний незалежний сенатор, що входить до цього комітету, Ангус Кінг заявив на цьому тижні, що сподівається на завершення розслідування до кінця 2018 року.