У столиці Туреччини десятки журналістів вимагають пояснення долі зниклого саудівського колеги

Співробітники турецьких і зарубіжних ЗМІ в неділю знову зібралися біля стін генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

В акції з вимогою прояснення долі журналіста Джемаль Кашикчі беруть участь десятки журналістів, повідомляє Аnadolu.

Будівлю дипломатичної місії оточено поліцією.

Джемаль Кашікчи, співробітник газети «Аль Ватан» - важливою платформи саудівських реформістів, писав для Washington Post, зник минулого тижня.

За даними турецької поліції, Джемаль Кашікчи (Джамал Ахмід Х. Хашогі) увійшов в будівлю генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі о 13:12 за місцевим часом другого жовтня, але з дипмісії більше не виходив.

Крім того, 15 громадян Саудівської Аравії, в тому числі офіційні представники королівства, в ті ж години перебували в саудівській дипмісії в Стамбулі, а потім на двох літаках повернулися на батьківщину.