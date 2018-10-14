У Туреччині українці відзначили Покрову козацькими забавами

Українська громада Анкари відсвяткувала Покрову та День захисника Вітчизни козацькими забавами.

Святкування відбулося в парку Моган в турецькій столиці, повідомляє Українська спілка в Анкарі на офіційній сторінці у Facebook.

«Сьогодні надзвичайно важливий для українців день – свято Покрови, День козацтва та День захисника України. У такі дати є потреба бути разом зі співвітчизниками та однодумцями. Таке спільне святкування дозволяє не забувати нашу культуру та підтримувати традиції. Крім того – це чудова нагода згуртувати нашу громаду» - зазначила голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька.

У заході взяли участь українці, які проживають в Анкарі, а також представники Посольства України в Туреччині. В ході святкування відбулися спортивні змагання, зокрема з перетягування канату, стрибків у мішках та різноманітні ігри для дітей.