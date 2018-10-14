У Вірменії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку

У столиці Вірменії Єревані 13 жовтня відбулася урочиста церемонія відкриття першого у Вірменії пам’ятника великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку.

Про це повідомляє прес-служба посольства України у Вірменії на офіційному сайті

У заході взяли участь Державний секретар Міністерства закордонних справ України А.Заяць, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Вірменія П.Литвин, Депутат Національних Зборів Вірменії, лідер партії «Процвітаюча Вірменія» Г.Царукян, за безпосередньої участі якого було виготовлено та встановлено зазначений монумент, заступник міністра культури Вірменії В.Будумян, українські дипломати та члени їхніх родин, представники української громади Вірменії та актив вірменської діаспори України, посадові особи з числа керівництва Запорізької області, професорсько-викладацький склад та студенти Єреванського навчально-наукового інституту Тернопільського національного економічного університету, представники інтелігенції, засобів масової інформації Вірменії тощо.

Під час урочистої церемонії з боку високих гостей пролунали щирі слова про важливість цього монументу в житті української діаспори Вірменії та Посольства України у Вірменії зокрема, його надзвичайного значення для поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Вірменією в культурно-гуманітарній сфері, а також дружби між двома народами.

Також, відбулась церемонія освячення монументу. Творчий колектив «Дніпро» заспівав пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», а дівчата Єреванського ННІ ТНЕУ виконали композицію «Як у нас на Україні».

Наприкінці заходу високі гості та інші учасники здійснили покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю.