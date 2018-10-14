У Затурцях на Волині вшанували пам’ять племінника В’ячеслава Липинського

Ян Ліпінський (всі родичі В’ячеслава писали своє прізвище саме у такій транскрипції) помер 14 жовтня 2018 року. Він один з тих родичів Липинського, відомого політика й державного діяча, якого називали і лицарем української державності, й теоретиком українського консерватизму, хто багато доклався до створення у Затурцях меморіального музею В'ячеслава Липинського. Музей відкрили у 2011 році, Ян через хворобу не зміг приїхати, але наступного року, у 91-му віці, разом з дружиною, сином і невісткою ознайомився з експозицією, з чого був дуже задоволений. Меморіальний музей В’ячеслава Липинського нині став музеєм родини, котра дала світу не лише політика, а й чимало знаних агрономів та лікарів.

У Затурцях сам Ян прожив 18 років. Та у вересні 1939 року його батько (рідний брат В’ячеслава) Станіслав вирушив за Буг разом із п’ятьма дітьми, нехитрими пожитками, які помістилися на двох возах, клуночком із насінням (він був відомим агрономом-селекціонером, і з волинського насіння пшениці опісля вивів новий сорт «Вигнанка»). Їх обстрілювали, у них відбирали коней, у Затурцях залишили маєток і нажите добро, тому перша після власне вигнання поїздка у Затурці на початку 90-х років минулого століття панові Яну далася непросто. Але опісля він часто бував тут, родина передала в майбутній музей чимало меморіальних речей. Музей і відновлювали за старими фотознімками, надісланими із Кракова Яном Ліпінським.

Молодший брат Яна, Єжи, який у вічність відійшов раніше за старшого брата, також чимало допоміг у створенні експозиції в Затурцях. У Затурцях він народився і прожив вісім років. У Польщі він став професором хірургії, його ім’я вписане у «Золоту книгу» польської медицини. Саме Єжи передав для майбутнього меморіального музею оригінальні портрети свого дідуся Станіслава та бабусі Марії. Ці сторічної давності портрети нині гарно вписалися в експозицію. Напередодні річниці з дня смерті Яна Ліпінського, як повідомив завідувач музею Віталій Кушнір, відкрито фотодокументальну виставку. Тут вміщено біорграфію Яна, його фотографії, зокрема, є і знімок з колишніми затурцівськими сусідами, зроблений під час одного з приїздів на Волинь.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фото надані Віталієм Кушніром. На фото – Ян Ліпінський другий зліва, під час приїзду у Затурці в 2012 році.