У ЗСУ понад 6 тисяч жінок є учасницями бойових дій

У Збройних силах із загальної чисельності 255 тисяч осіб проходять службу близько 55 тисяч жінок, з яких більш як 25 тисяч мають військові звання, майже 3,5 тисячі – офіцерські.

Про це написала у своєму блозі на порталі кампанії "Повага" урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Більш як 6000 жінок є учасницями бойових дій, 24 – поранено, 4 - загинули.

Вітаючи зі святом усіх захисників і захисниць України, Левченко зазначає, що День захисника України - це свято, яке має відлуння в серцях усіх, хто бореться та допомагає боротися за свободу та незалежність України, вшановує щоденний героїзм захисників територіальної цілісності України, допомагає армії й вірить у перемогу.

За її словами, це свято, встановлене Указом Президента України 14 жовтня 2014 року, достатньо молоде, і саме ми з вами маємо не тільки вшановувати захисників, але й створювати нові традиції.

"Щодня ми з вами творимо історію, нову історію молодої незалежної держави. Ми з вами розбудовуємо країну, в якій живуть прогресивні та неупереджені люди. Тому й важливо звернути увагу на те, що День захисника України – це свято не тільки чоловіків, а й жінок, які захищали і продовжують захищати Україну", - написала Левченко.

За її словами, вітати лише чоловіків із цим святом – давня звичка. Але життя плинне. Сучасне суспільство і традиції мають відповідати сучасним реаліям. А вони, як зазначила Уповноважена, такі: у Збройних силах України із загальної чисельності 255 000 осіб проходять службу близько 55 000 жінок, з яких більше 25 000 мають військові звання, до того ж, майже три з половиною тисячі – офіцерські. Жінки проходять службу також у Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України, Національній поліції. Завдяки співпраці з НАТО, реалізації євроінтеграційного курсу України зняті всі обмеження на призначення жінок на посади у Збройних силах України.

"Більше 6000 жінок є учасницями бойових дій, 24 – поранено, 4 загинули. Жінки захищають Україну у війні проти російської агресії на сході держави як кулеметниці, снайперки, гранатометниці, водії бойових машин, медичні працівниці тощо. І тому сьогодні виключати з когорти захисників Вітчизни жінок не тільки некоректно й невдячно, це ще й дискримінація. Тож вітаймо тих, хто нас захищає!" - написала Левченко.

Крім того, урядова уповноважена з питань гендерної політики зазначила, що на такий підхід варто зважати не тільки вітаючи дорослих, але й організовуючи свята в навчальних закладах.