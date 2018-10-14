В Австралії покажуть "Донбас" Лозниці

Кілька мереж австралійських кінотеатрів на всій території Австралії у вільному прокаті покажуть фільм Сергія Лозниці “Донбас”.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Цей фільм викликав великий інтерес у Європі, тож ми переконані, що він матиме попит і тут”, - заявив представник австралійської кінопрокатної мережі Dendy Cinemas.

Першими стрічку Лозниці про конфлікт на сході України побачили жителі Мельбурна у серпні цього року під час міжнародного кінофестивалю. Фільм одразу отримав свого глядача і вже через місяць його показали у Брізбені.

18 жовтня “Донбас” матиме столичний дебют у Канберрі, який за попередніми оцінками викликав чималий ажіотаж серед місцевого українства, та значне зацікавлення у власне австралійської публіки.

Сіднейський фестиваль документального кіно “Антена”, який триває цими днями, навіть намагався запросити до Австралії режисера, однак через попередні зобов’язання останнього австралійський вояж Сергія Лозниці відклали на наступний рік.

У синопсисі до прем’єри “Донбасу” в Канберрі йдеться про те, що на сході України, який називають Донбасом, населення під впивом пропаганди та застосування елементів гібридної війни починає деградувати і жити у фальшивій реальності.

Інформацію про показ активно поширюють місцеві українські громади, а також українська дипустанова у Канберрі.