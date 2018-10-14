В Україні втретє в історії пацієнту встановили механічне серце

У київському Інституті серця втретє за всю історію України пацієнту імплантували механічне серце.
Про це повідомляється на офіційному сайті Інституту.
Штучний орган імплантують у грудну клітку пацієнта, він живиться через електричний кабель від зовнішнього блоку. Мотор з турбіною за допомогою силіконових та графітових труб підключений до верхівки лівого шлуночка та аорти, і завдяки цьому здатний підтримувати життя пацієнта до донорської трансплантації.
Серце імплантували 46-річному Василю Павлюку з Тернопільщини. Лікарі заявили, що його доставили на операцію у критичному стані.
Перші два механічних серця в Україні імплантували також в Інституті серця у 2016 році.
Фахівці Інституту наголосили, що для України це унікальна операція незважаючи на те, що у розвинутих країнах ця технологія застосовується доволі часто.
«Це непроста операція. Імплантувати механічний пристрій та домогтися, аби він працював як друге серце та створювало додатковий кров’яний потік, доволі складно», — сказав директор Інституту, професор Борис Тодуров.
За інформацією Інституту серця, у світі люди з механічним серцем живуть до 10 років і більше.