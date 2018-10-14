Відсьогодні біля будинку Міноборони щоранку лунатиме дзвін за загиблими українськими воїнами

Біля стін будинку Міністерства оборони України в Києві вперше прозвучав удар дзвону за загиблими на Донбасі українськими військовослужбовцями, який відтепер лунатиме щоранку.

Участь у церемонії взяли Президент Петро Порошенко з дружиною, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інші урядовці та військовослужбовці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Першим ударив у дзвін батько загиблого 2014 року українського бійця Михайла Рибака.

“Сьогодні ми започатковуємо нову традицію, новий ритуал поминання українських героїв, героїв, які віддали своє життя для того, щоб жив український народ”, - зазначив у виступі Президент Петро Порошенко.

За його словами, не випадково, що ця традиція поминання, шани і поваги до полеглих героїв започатковується у свято Покрови Святої Богородиці, у День захисника України, оскільки показує, що без їхнього подвигу невідомо, чи існувала би Україна.

Глава держави підкреслив, що саме завдяки українським захисникам український народ є і буде, завдяки їм була зупинення російська агресія, а Київ, Дніпро, Львів, сотні міст і десятки тисяч сіл та селищ мають можливості жити мирним життям.

Поруч із дзвоном встановлено пам’ятник на знак вшанування пам’яті полеглих українських воїнів, до якого перші особи держави та інші учасники церемонії поклади квіти.

Крім того на території Міноборони також відкрито Залу пам’яті захисників України. Раніше зазначалося, що меморіал є унікальним за своїм задумом — зала має округлу форму, без кутів, з виходом як на територію Міноборони, так і на зовні. У камені, металі, грі світла втілено суть боротьби українців за свободу та незалежність, героїзм воїнів.

Крізь кольоровий вітраж у формі знаку Збройних Сил України усередину зали падатиме світло. Власне, у Залі — кілька систем освітлення, звуковий супровід, монітори.

У залі розміщено Книгу пам’яті, у яку вписано імена загиблих героїв, що захищали Україну на сході нашої країни.

Проектував меморіальний комплекс Центральний проектний інститут Міністерства оборони України.