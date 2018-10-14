Вибухи в Ічні: інтенсивність знизилася, нових осередків не виявлено

На території 6-го арсеналу Міноборони станом на 12:00 неділі, 14 жовтня, продовжуються заходи з ліквідації вогнищ тління. На даний момент нових вогнищ не виявлено. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Загалом, інтенсивність вибухів цієї ночі у порівнянні з аналогічним періодом попередніх діб зменшилася. На технічній території спостерігаються поодинокі вибухи з низькою періодичністю", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на території арсеналу працює аероророзвідка, пожежні танки, пожежний поїзд, інженерна та спеціальна техніка ЗСУ, а також залучена спеціальна техніка підрозділів ДержНС. Виконуються скиди води авіацією ДержНС на осередки тління.

"15 груп розмінування ЗСУ продовжують працювати на технічній території арсеналу, за межами арсеналу діють піротехнічні групи ДержНС. Триває відновлення інфраструктури арсеналу, зокрема казармено-житлового фонду силами квартирно-експлуатаційних підрозділів ЗСУ", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що станом на 18:00 суботи, 13 жовтня, на території 6-го арсеналу Міноборони спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів.

Вибухи на складах боєприпасів поблизу міста Ічня почалися 9 жовтня близько четвертої ранку. У районі пожежі було закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух автомобілів і потягів. 11 жовтня пожежу було повністю ліквідовано, втім, сьогодні ліквідація наслідків пожежі на артскладах триває. Інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління значно зменшилися.

Військова прокуратура за фактом події відкрила кримінальне провадження за статтею "Недбалість". СБУ розглядає три версії детонації боєприпасів: вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи; порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів; навмисний підпал або підрив з метою приховування нестачі боєприпасів.