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Юнацька Олімпіада: Стрибунка у воду Лискун принесла Україні десяту нагороду

14 жовтня, 2018 - 09:51
Фото: НОК України

Черговий день змагань в олімпійському Буенос-Айресі подарував спортивній Україні нові здобутки та медалі, інформує прес-служба НОК України.

Наша представниця зі стрибків у воду Софія Лискун з результатом 406,10 здобула срібну нагороду на 10-метровій вишці.

Медаль спортсменки стала десятою нагородою збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018. На рахунку українців чотири “золоті”, три “срібні” та три бронзові медалі.

Раніше медаль Україні приніс плавець Денис Кесіль, який виграв “срібло” на дистанції 200 м батерфляєм, а “бронзу” одержала 15-річна гімнастка Анастасія Бачинська у багатоборстві.

Додамо, що Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть до 18 жовтня.

Джерело: День

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