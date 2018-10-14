Юнацька Олімпіада: Стрибунка у воду Лискун принесла Україні десяту нагороду

Черговий день змагань в олімпійському Буенос-Айресі подарував спортивній Україні нові здобутки та медалі, інформує прес-служба НОК України.

Наша представниця зі стрибків у воду Софія Лискун з результатом 406,10 здобула срібну нагороду на 10-метровій вишці.

Медаль спортсменки стала десятою нагородою збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018. На рахунку українців чотири “золоті”, три “срібні” та три бронзові медалі.

Раніше медаль Україні приніс плавець Денис Кесіль, який виграв “срібло” на дистанції 200 м батерфляєм, а “бронзу” одержала 15-річна гімнастка Анастасія Бачинська у багатоборстві.

Додамо, що Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть до 18 жовтня.