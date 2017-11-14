22-23 листопада у Києві відбудеться світовий хірургічний конгрес

22-23 листопада 2017 року у м. Києві відбудеться Київський світовий хірургічний конгрес ‘17. Головною ідеєю даного заходу є створення найбільшої в Україні міжнародної дискусійної платформи, що об’єднає українських хірургів зі всього світу у сфері невідкладної, травматичної воєнної хірургії. Організатор Форуму – Медичний центр “VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”, Співорганізатор – A7 CONFERENCES. Місцем проведення Форуму стане ДП Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал», (вул. Лаврська, 10-12, м. Київ, Україна).

Найбільший Київський світовий хірургічний конгрес вперше в Україні продемонструє досвід українських хірургів з передової. В рамках конгресу відбудеться презентація європейських протоколів та стандартів хірургічної допомоги. Подія представить найвищий рівень доповідачів, серед яких будуть лише професори та доктори наук з 12 країн світу.

"Унікальність заходу полягає у тому, що у конгресі братимуть участь закордонні хірурги-практики світового рівня, які мають українське коріння. Вперше вони зустрінуться на Київському світовому хірургічному конгресі, щоб обмінятися досвідом", - підкреслюють організатори. Ростислав Валіхновський, Засновник Медичного центру “VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”; Віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, ініціатор та організатор конгресу, заслужений лікар України зазначив: «Я переконаний, що саме зараз час зібрати кращих з кращих українських хірургів, що працюють в світі, особливо тих кому небайдуже майбутнє медицини та зокрема хірургії України, а також здоров’я кожного з нас. Наша країна переживає одні з надскладних часів своєї історії — триває збройний конфлікт на сході України, зростає захворюваність та зменшується тривалість життя. Головна мета конгресу — обмін досвідом та практичне використання сучасних світових стандартів хірургічної допомоги мирного та воєнного часу».

Київський світовий хірургічний конгрес передбачає наступні секції для обговорення:

● Нейрохірургія, офтальмологія

● Щелепно-лицьова хірургія

● Ендокринна хірургія

● Торакальна хірургія

● Кардіохірургія

● Хірургія травного тракту

● Хірургія органів малого тазу

● Хірургія травми (хірургія кінцівок), судинна хірургія, мікрохірургія, реконструктивна хірургія

Відвідувачі форуму отримають 100% інтерактивний контент та матимуть змогу особисто почути від провідних фахівців про найактуальніші новини української хірургії. Газета «День» є медіа-партнером події.

Програма заходу та деталі реєстрації на сайті: www.a7conf.com/kgsc