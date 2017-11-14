40 країн стали співавторами проекту резолюції Генасамблеї ООН з прав людини в анексованому Криму

Співавторами винесеного на розгляд Третього комітету Генасамблеї ООН проекту резолюції з прав людини в анексованому Криму стали 40 країн. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який перебуває у складі української делегації в Нью-Йорку, пише "Укрінформ".

"Чотири десятки країн долучилися до кола співавторів резолюції, внесеної за ініціативою президента України Петра Порошенка", ‒ розповів Кислиця.

Дипломат вважає документ «потужним і суворим, з чіткими однозначними формулюваннями».

Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН у жовтні оновлену резолюцію з прав людини в Криму. У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами.

Проект резолюції передбачає підтвердження факту міжнародного збройного конфлікту між Україною і Росією

Документ засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. Проект вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН з відновлення прав і свобод громадян України на анексованому півострові.

За процедурою, щодо проекту резолюції спочатку проведуть голосування на засіданні Третього комітету Генсамаблеіі ООН, після чого ‒ на спільному засіданні Генасамблеї.