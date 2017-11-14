Буффон завершив кар'єру у футбольній збірній Італії

У понеділок збірна Італії зіграла вдома внічию зі шведами (0:0) і залишилася за бортом фінальної стадії чемпіонату світу-2018. Це означає, що зустріч в Мілані стала для голкіпера Джанлуїджі Буффона 175-ю і останньою в рядах "Скуадри адзурри", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У березні Джіджі провів поєдинок проти Албанії, який став для нього тисячним на професійному рівні і 168-м за "Скуадру Адзурру", тобто рекордним для європейських футболістів на рівні збірних.

Ще в 2011 році чемпіон світу-2006 побив рекорд Діно Дзоффа (111 матчів за збірну) і заявив: "Коли в 1997-му я провів дебютний матч за національну команду, моєю мрією було дійти до цього рубежу".