Додон заявив, що Молдова має відмовитися від збройних сил

Проросійський президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова – нейтральна країна, а тому повинна відмовитися від своїх збройних сил. Про це він сказав в інтерв’ю російській "Независимой газете", коментуючи статус Придністров’я у разі його повернення під контроль Кишинева.

"У нас повинна бути спільна державність, спільна бюджетна, банківська системи, спільна зовнішня політика... Спільні кордони - обов'язково. Але армія нам не потрібна", - заявив Додон. За його словами, Молдові військові конфлікти не загрожують, передає "Еспресо".

"Молдова - нейтральна країна, тому в ній не повинно бути збройних сил - ні на лівому, ні на правому берегах Дністра. З ким нам воювати?", - додав Додон.

На думку Додона, у Тирасполя є два сценарії - або стати частиною України, або Молдови. Він виступає за реалізацію другого.

"Ми повинні дати Придністров'ю право на самовизначення в разі втрати Молдовою своєї державності. Хоча я впевнений, що після об'єднання країни в Молдові вже ніколи не буде проуніоністської влади. Я думаю, що можна домовитися з Тирасполем. У нього два сценарії: або стати частиною України, або Молдови. Я вважаю, ", - додав він.

"Упевнений, що для Придністров'я краще бути частиною Республіки Молдова. Отримати незалежність або стати суб'єктом Російської Федерації для Придністров'я нереально", - зазначив Додон.