Генштаб ЗСУ вдосконалили за стандартами НАТО вже на 40%

Відповідно до стандартів НАТО реорганізовано вже 40% структурних підрозділів Генштабу Збройних сил України.

Про це повідомив т. в. о. Держсекретаря Міноборони України Володимир Говор, передає прес-служба відомства.

"Реорганізовано близько 40% структурних підрозділів Генштабу ЗСУ відповідно до типової структури штабів НАТО. Продовжується переформування командування військово-морських сил ЗСУ та інших органів управління відповідно до принципів Альянсу", — сказав Говор.

Також триває перехід на структури штабів НАТО органів управління оперативного рівня сухопутних військ і повітряних сил.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ до кінця року планують доукомплектувати і вдосконалити до рівня самодостатньої структури, що зможе виконувати весь перелік необхідних завдань.

"Нарощування спроможностей Сил спецоперацій здійснюється у тісній взаємодії з іноземними партнерами", — наголосив т. в. о. Держсекретаря Міноборони.