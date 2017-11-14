Іспанія заявляє про вплив РФ на результати референдуму про відокремлення Каталонії

Для перебільшення переваг відділення Каталонії від Іспанії Росія використовувала фейкові профілі у соцмережах. Про це повідомив глава МЗС Іспанії.

Крім того, міністри оборони і закордонних справ цієї країни наголосили, що мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії та Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї та впливати на громадську думку напередодні плебісциту, організованого 1 жовтня тодішньою каталонською владою, пише Deutsche Welle.

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс вказав, що Мадрид виявив у соцмережах фейкові профілі, половина з яких обслуговувалася з Росії, а 30 відсотків - з Венесуели. За його словами, ці акаунти були створені для поширення інформації, яка перебільшує переваги відділення Каталонії від Іспанії. Міністр закордонних справ заявив, що підняв цю тему в діалозі з Кремлем. Глава іспанського оборонного відомства Марія Долорес де Коспедаль зауважила, що групи, про які йде мова, намагаються домогтися нестабільності в Європі, і що Іспанія нині повинна надати розголосу цій інформації.

Присутній на зустрічі в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав, що, згідно з різними доповідями, Росія зробила спроби втручання у внутрішні політичні процеси в декількох країнах. Альянс звинувачує Москву в застосуванні стратегій інформаційної війни і дезінформації з метою розділити Захід і порушити його єдність у питанні економічних санкцій щодо Кремля.