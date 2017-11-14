Мей звинуватила Кремль у втручанні у вибори та кібершпигунстві

Під час виступу на банкеті лорд-мера Лондонського Сіті, британський прем'єр Тереза Мей звинуватила російську владу у втручанні у вибори та кібершпигунстві. Очільниця британського уряду заявила, що Москва поширює фейкові новини, аби "посіяти розбрат на Заході", пише BBC.

Мей також заявила, що підконтрольні Путіну російські чиновники намагаються "підірвати вільні суспільства".

За словами Терези Мей, Лондон не хоче "вічної конфронтації" з Росією, але Британія захищатиме свої інтереси.

Її слова контрастують із ремарками президента США Дональда Трампа, який минулого тижня заявив, що він вірить Путіну, коли той запевняє, що російська влада не втручалася в американську президентську кампанію.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон планує відвідати Росію наступного місяця.