На Донеччині знеструмлені два населених пункти через обстріли бойовиків

Внаслідок ворожого обстрілу два населених пункти на Донбасі залишилися без електроенергії, зруйнований житловий будинок, постраждалих немає.

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що в Бахмутці орки вцілили в житловий будинок, в якому знаходилися чоловік і жінка. На щастя, люди залишилися живі, проте півбудинку як не було", - написав Жебрівський з посиланням на главу військово -цивільної адміністрації Зайцевого Володимира Весьолкіна.

За його словами, у вівторок близько 19:30 з боку окупованої бойовиками Горлівки почався обстріл.

"Жителі Горлівки пишуть мені, що бойовики стріляють з "Градів" з шахти "Кочегарка". Потім підключилися міномети. Наразі Бахмутка і Жованка без електрики. Обстріл триває", - цитує Весьолкіна глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.